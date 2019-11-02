أميركا: ترامب يجمع 3ملايين دولار من المانحين و يسمي قائما بأعمال وزير الأمن الداخلي

في السياسة 3 نوفمبر,2019 نسخة للطباعة

الديمقراطي أو رورك ينسحب من سباق (الرئاسية)

واشنطن ـ وكالات: جمع الرئيس الأميركي دونالد ترامب 3 ملايين دولار من الجهات المانحة في حملة عبر شبكة الإنترنت في الساعات التي تلت تصويت مجلس النواب الخميس المنصرم، على بدء التحقيق في قضية اتهامه بالتقصير. ونقلت وكالة أنباء بلومبرج تغريدة لمدير الحملة، براد بارسكيل ، قال فيها إنه تم جمع 19 مليون دولار عبر الإنترنت في شهر أكتوبر وحده. وأرسلت الحملة رسائل نصية ورسائل بريد إلكتروني إلى المؤيدين مساء أمس الخميس، أشارت إلى أن تصويت مجلس النواب كان سببا لدفع أنصار ترامب للتبرع.

وقالت إحدى الرسائل الإلكترونية “نحن بحاجة للقتال،إذا كنا سنضع حدا لهذا الاحتيال.” وأشارت الرسالة الإلكترونية إلى أنه لم يصوت أي جمهوري في مجلس النواب لصالح قرار الاتهام بالتقصير.

من جهة اخرى، اختار الرئيس الأميركي دونالد ترامب قائما جديدا بأعمال وزير الأمن الداخلي والذي سيصبح أحدث شخص يشرف على سياسات الهجرة المتشددة التي تنتهجها إدارة ترامب. ونقلت وكالة أنباء (بلومبرج) عن المتحدث باسم البيت الأبيض هوجان جيدلي قوله إن تشاد وولف سيتولي وزارة الأمن الداخلي كقائم بأعمال الوزير عندما يغادر القائم الحالي بأعمال الوزير كيفن ماكلينان منصبه في 11 نوفمبر الجاري. ويترأس وولف حاليا مكتب السياسة بالوزارة بصفته قائما بالأعمال كما عمل في منصب كبير موظفي وزيرة الأمن الداخلي السابقة كريستن نيلسين، التي أجبرت على الاستقالة في أبريل الماضي. ورفض جيدلي قول من الذي يمكن أن يرشحه الرئيس لتولي وزارة الأمن الداخلي بشكل دائم.

على صعيد أخر، أعلن السياسي الديمقراطي بيتو أو رورك انسحابه من انتخابات حزبه التمهيدية لخوض سباق الانتخابات الرئاسية الأميركية. وقال النائب السابق عن ولاية تكساس على موقع “ميديم” الإلكتروني “خدمتي لبلادي لن تكون كمرشح أو معين”. مضيفا أن حملته تفتقر إلى “وسائل المضي قدما بنجاح”. وكتب أو رورك “دعونا نواصل الدفاع بشجاعة عن المسائل والقضايا التي تجمعنا معا.. سواء كانت إنهاء وباء عنف الأسلحة أو تفكيك العنصرية الهيكلية أو النجاح في مواجهة تغير المناخ قبل فوات الأوان.. سنواصل التنظيم والتعبئة والعمل لتحقيق مصالح أميركا”. وأعلن أو رورك “47 عاما” عن دعمه لأي مرشح يفوز بترشيح الحزب الديمقراطي، قائلا إن “أي مرشح منهم سيخدمنا جيدا”.