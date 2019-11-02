القدس المحتلة ـ الخليج 365:

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية استشهاد فلسطيني متأثرا بجراحه التي أصيب بها جراء غارات سلاح الجو الإسرائيلي غرب خان يونس فجر أمس. وقالت وزارة الصحة في قطاع غزة، إن أحمد محمد الشحري (27 عاما)، استشهد فجر امس في مستشفى غزة الأوروبي الذي نقل إليه بعد أن حاولت طواقم مجمع ناصر الطبي إنقاذ حياته، جراء إصابته الخطيرة، بفعل قصف الاحتلال الإسرائيلي على القطاع. وفي وقت سابق امس أعلنت الصحة الفلسطينية عن إصابة 3 فلسطينيين بجروح مختلفة جراء سلسلة الغارات الجوية التي نفذتها طائرات الاحتلال الإسرائيلي فجر أمس على عدد من الأهداف في القطاع.

وكان قد أصيب 28 فلسطينيا برصاص وغاز جيش الاحتلال الإسرائيلي خلال المواجهات التي دارت قرب السياج الحدودي شرق قطاع غزة، خلال الجمعة الحادية والثمانين من “مسيرات العودة وكسر الحصار”.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر شهيد وجرحى بعدوان إسرائيلي على غزة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.