قتيلة وعشرات الجرحى بتجدد تظاهرات العراق

بغداد ـ وكالات: أفاد شهود عيان امس بأن قوات أمنية عراقية حاولت تفريق متظاهرين باستخدام الغازات المسيلة للدموع عند بوابات ميناء أم قصر التجاري العراقي في محافظة البصرة جنوب بغداد. وقال الشهود لوكالة الأنباء الألمانية إن قوات أمنية شنت صباح امس هجوما على مجاميع من المتظاهرين يقترب عددهم من ألف متظاهر يتجمعون عند بوابات ميناء ام قصر التجاري أكبر ميناء عراقي لاستقبال وتصدير البضائع شمالي الخليج، وأطلقت الغازات المسيلة للدموع بهدف إبعاد المتظاهرين. وذكر الشهود أن القوات الأمنية لم تتمكن من تفريق المتظاهرين الذين تمسكوا بمواقعهم حيث لايزال يرابط المتظاهرون في أماكنهم بمحيط الميناء لليوم الثالث على التوالي. بدورها، أكدت مصادر في مفوضية حقوق الانسان العراقية إصابة 120 متظاهرا أمس بحالات اختناق من جراء محاولة القوات العراقية تفريق المتظاهرين أمام بوابات ميناء أم قصر جنوب العراق.

وأمس الاول صرح علي البياتي عضو مجلس مفوضية حقوق الانسان في العراق أن متظاهرة عراقية لقيت حتفها على جسر الجمهورية، متأثرة بعبوة غاز ألقتها قوات الأمن. ويفصل جسر الجمهورية بين المتظاهرين في ساحة التحرير والمنطقة الخضراء وسط بغداد.

دعا البياتي في بيان صحفي وزع مساء امس الاول “الحكومة العراقية أن تغير من أوامرها للأجهزة الامنية في استخدام العنف تجاه المتظاهرين، وليس اخفاء الارقام فالمعادلة القديمة والحالية واضحة ولا تحتاج أدلة وهي أن استمرار التظاهر يعني استمرار الضحايا”. وأضاف “حتى وان قامت الجهات الحكومية بإخفاء الارقام فالجهات الدولية تعمل بكل حرية في العراق ولديها مصادرها الموثوقة، وتحصل على كل ما تريد من أرقام بسهولة”. واحتشد مئات الاف من المتظاهرين في مناطق متفرقة من العراق، امس الاول لليوم الثامن على التوالي لتأكيد مطالبهم في اسقاط الحكومة، وحل البرلمان وتعديل بنود في الدستور العراقي. ويحمل المتظاهرون في ساحة التحرير ببغداد وفي الساحات الأخرى بعدد من المحافظات، أعلام العراق ويهتفون بشعار واحد هو اسقاط الحكومة الحالية، وحل البرلمان، وتعديل فقرات في الدستور العراقي.