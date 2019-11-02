اليمن: التوقيع على اتفاق الرياض الثلاثاء

صنعاء ـ د ب أ: أعلن معمر الإرياني، وزير الإعلام في الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، مساء امس الاول عن توقيع “اتفاق الرياض” بين الحكومة والمجلس الانتقالي الجنوبي يوم الثلاثاء المقبل. وقال الإرياني في حسابه على موقع “تويتر” “إن مراسم التوقيع الرسمي على “اتفاق الرياض” سيتم الثلاثاء القادم الموافق 5 نوفمبر برعاية من الملك سلمان بن عبدالعزيز، وحضور الرئيس عبدربه منصور هادي وقيادات الدولة والحكومة و الاحزاب والشخصيات السياسية والاجتماعية والاشقاء والأصدقاء”. واوضح الإرياني، أن هذا الحضور السياسي “يؤكد حرص الاشقاء في المملكة والرئيس هادي على حضور مختلف المكونات الجنوبية والنخب السياسية اليمنية، بهدف توحيد جهود كافة اليمنيين تحت مظلة الشرعية الدستورية في معركة استعادة الدولة”. يذكر أن الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي قد توصلا قبل أكثر من اسبوع إلى اتفاق برعاية السعودية لحل الوضع المتوتر بين الطرفين جنوب اليمن. وبموجب هذا الاتفاق ستعود الحكومة اليمنية إلى ممارسة نشاطها من العاصمة المؤقتة عدن، على أن يتم دمج كافة المكونات العسكرية والأمنية، بما فيها التابعة للمجلس الانتقالي، ضمن قوام وزارتي الدفاع والداخلية. كما اتفق الطرفان على تشكيل حكومة مناصفة بين الشمال والجنوب، قوامها 24 وزيرا.