عبد المهدي يرأس اجتماعا للقادة الامنيين

اعلن مكتب رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي، السبت، ان الاخير ترأس إجتماعا للقادة الأمنيين.
وقال المكتب في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه ان "رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة عادل عبدالمهدي عقد، مساء اليوم السبت، اجتماعا للقادة الأمنيين بحضور وزير الداخلية".
واضاف انه "جرى خلاله بحث آخر التطورات والتأكيد على أداء الأجهزة الأمنية لمهامها بحفظ الأمن والإستقرار وقيامها بواجباتها وفق التوجيهات بحماية المتظاهرين السلميين والممتلكات العامة والخاصة والمنشآت الحيوية في عموم البلاد".
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