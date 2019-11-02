الاتحادية تدعو الوجبة الثانية من المشمولين بالإعادة للخدمة الى الالتحاق غدا

دعت قيادة الشرطة الاتحادية، السبت، الوجبة الثانية من المشمولين بالإعادة للخدمة الى الالتحاق غدا. وقالت القيادة في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه ان "على المراتب كافة المشمولين بالإعادة الى الخدمة الذين لم يلتحقوا من الوجبة الأولى والبالغ عددهم (١٠٢٦) منتسباً وحسب القوائم ادناه والتي تبدأ بالتسلسل 1- الشرطي إبراهيم حافظ إبراهيم عباس وتنتهي بالتسلسل 1026-الشرطي يوسف حسن علي محسن، يكون التحاقهم اعتباراً من يوم غد الأحد". واضافت ان "الالتحاق يكون بمدرسة التدريب الاساسي الشرطة في النعمانية". Advertisements

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