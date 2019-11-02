القضاء ينفي إصداره مذكرة قبض بحق العبادي

نفى مجلس القضاء الأعلى، السبت، اصدار أي مذكرة بخصوص رئيس ائتلاف النصر حيدر العبادي .
وقال المجلس في بيان له "ان المركز الإعلامي اطلع على بيان ائتلاف النصر بخصوص (محاولة محاصرة منزل العبادي والاستفسار حول وجود مذكرة من القضاء بحقه من عدمه)".
واضاف انه "لم يصدر من القضاء أي مذكرة بخصوص العبادي".
وتابع البيان: انه "في حال صدور مذكرة من القضاء بحق أي شخص، فان الجهات المختصة بتنفيذها هي الجهات الرسمية التابعة الى الدولة متمثلة بوزارة الداخلية وهي جهة معلومة للكافة تتبع السياقات القانونية العلنية".
يذكر ان عضو ائتلاف النصر علي السنيد اكد في وقت سابق من اليوم، ان قوة مسلحة غير نظامية ترتدي الزي العسكري حاصرت منزل رئيس الائتلاف حيدر العبادي، من دون معرفة الاسباب.
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