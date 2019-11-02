احتراق نفوذ إيران وتعويض الأرمن.. النشرة المسائية لـ"العين الإخبارية"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - في النشرة المسائية لـ"العين الإخبارية"، السبت 2 نوفمبر/تشرين الثاني 2019، تطالعون عناوين مختلفة في السياسة والاقتصاد والرياضة والصحة وغيرها من الأقسام الأخرى.



ففي عالم السياسة تتابعون: النفوذ الإيراني في بغداد يحترق بنيران العراق الثائر، وصحفي تركي: أردوغان يستغل عدوانه على سوريا لقمع المعارضين، واتجاه لتشكيل حكومة لبنانية "تكنوسياسية" برئاسة الحريري، والجيش الليبي يستهدف معسكرا للمليشيا غربي ليبيا، وواشنطن تبحث إقامة قاعدة عسكرية في القامشلي السورية، ورئيس البرلمان التركي السابق: أنقرة قد تضطر لدفع تعويضات مليارية للأرمن، وبعد مقتل البغدادي.. تعرف على قائمة أكثر المطلوبين عالميا، وأردوغان يسعى لمنع حزب معارض من عقد مؤتمره العام بإسطنبول، وخبراء: زيارة حمدوك لدارفور مسعى لإنهاء أزمة استمرت 16 عاما، وانخفاض عدد نواب "العدالة والتنمية" بتركيا إثر قمع أردوغان، والعراق يدعو "الجميع" لاحترام سيادته وعدم التدخل بشؤونه، و"الانتخابات الجزائرية" تعلن قبول أوراق 5 مرشحين للرئاسة.

وفي الاقتصاد تطالعون: صحيفة: أردوغان يخطط لمضاعفة ضرائب العقارات "10 مرات"، وأرامكو.. بدء العد التنازلي للطرح الأضخم في العالم، وبلومبرج تكشف: إنتاج روسيا تجاوز سقف "أوبك" في أكتوبر، وميركل تدعو لإعادة التفاوض حول اتفاق التجارة بين أوروبا والهند، والمزروعي: التزام الإمارات باتفاق "أوبك" يفوق الـ100%، وبعد 70 عاما في السوق.. إفلاس شركة أحذية تركية في عهد أردوغان، وانخفاض صادرات نفط العراق إلى 3.44 مليون برميل يوميا.

كما تتناول "العين الإخبارية" في الأخبار والتقارير المكتوبة والمصورة والفيديو آخر تطورات الأحداث المتنوعة، إلى جانب مجالات الثقافة والصحة والمجتمع والتكنولوجيا والسيارات.

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