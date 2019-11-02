مقتل جندي فرنسي بانفجار عبوة ناسفة في مالي

قتل جندي فرنسي خلال عملية صباح السبت في مالي إثر انفجار عبوة ناسفة محلية الصنع لدى مرور آليته المدرعة، وفق بيان للرئاسة الفرنسية.

وبحسب البيان حيا الرئيس إيمانويل ماكرون "تضحية" الجندي رونان بوانتو، مؤكدا تضامنه "مع رفاقه في العمليات في منطقة الساحل".

كما شدد ماكرون على تضامنه مع القوات في دول منطقة الساحل الأفريقي التي تدفع ضريبة باهظة في مكافحة الإرهاب.

وأكد ماكرون "التضامن الكامل للأمة الفرنسية في هذه الظروف المؤلمة".

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من جانبها، أعلنت وزيرة الجيوش الفرنسية فلورانس بارلي أنها ستتوجه "قريبا جدا إلى مالي لإجراء محادثات مع السلطات المالية".

وأوضحت بارلي أن بوانتو قضى متأثرا بجروحه "بعد انفجار عبوة ناسفة محلية الصنع قرب ميناكا في مالي" قرب الحدود مع النيجر.

وأضافت في بيان "وسط ظروف أمنية متدهورة، يظهر مقتل رونان بوانتو أن المعركة ضد المجموعات الإرهابية في الساحل لم تنتهِ"، مؤكدة "العزم الكامل على مواصلتها".

وقُتل 54 شخصا بينهم 53 جنديا ماليا، الجمعة، في "هجوم إرهابي" استهدف موقعا عسكريا في إنديليمان شمال مالي، وفق ما أعلن وزير الاتصال يايا سانغاري.

وقال وزير الاتصال سانغاري عبر تويتر: "على إثر الهجوم في إنديليمان، عثرت التعزيزات التي تمّ إرسالها على 54 جثة، تعود إحداها إلى مدني".