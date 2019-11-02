إيطاليا تحظر رحلات "ماهان" الإيرانية بسبب تورطها في قضايا دعم للإرهاب

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 2 نوفمبر 2019

الخليج 365 - متابعات

أعلنت صحيفة "لاستامبا" الإيطالية، الجمعة، عن توقيف رحلات شركة طيران "ماهان" الإيرانية المصنفة على قائمة العقوبات الأميركية بسبب تورطها في دعم الإرهاب.

ووفقًا لتقرير الصحيفة، سيتعين على "ماهان" إنهاء رحلاتها إلى إيطاليا خلال مهلة 45 يوما، وذلك بناء على قرار حكومي أعلنه وزير الخارجية الإيطالي لويجي ديمايو قبل حوالي شهر.

يذكر أن كلا من فرنسا وألمانيا قامتا أيضًا بإلغاء رحلات "ماهان" منذ أن تم تصنيفها في قائمة العقوبات العام الماضي من قبل الولايات المتحدة.

وقد اشاد وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو بقرار إيطاليا، قائلاً إن "أوروبا بدأت تدرك تدريجياً طبيعة السلوك الإيراني".

وكان قائد في فيلق القدس الإيراني، قد اعترف الأسبوع الماضي، باستخدام الطائرات المدنية التابعة لخطوط "ماهان" في نقل الجنود والعتاد إلى سوريا.

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ونقلت وكالة "مهر" شبه الرسمية الإيرانية عن نصرت الله بور حسيني، أحد قادة قوات فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني في سوريا، قوله إن "طائرات شركة "ماهان" العملاقة كانت تساعدنا في نقل القوات إلى سوريا على الرغم من أن مطار دمشق كان تحت القصف".

وكانت وزارة الخزانة الأميركية فرضت عقوبات على شركة خطوط "ماهان" الإيرانية، التي لعبت دورا أساسيا في دعم الحرس الثوري الإيراني وميليشياته ووكلائه الإقليميين عن طريق نقل المقاتلين الأجانب والأسلحة والأموال.

وخلال العام الماضي، فرضت الولايات المتحدة سلسلة عقوبات اقتصادية على 11 كيانا وفردا قدموا الدعم أو تعاملوا مع شركة "ماهان"، بما في ذلك البنوك التي تقدم الخدمات المالية وشركات الواجهة التي تقوم بشراء قطع غيار الطائرات ووكلاء المبيعات العامة التي قدمت تلك الخدمات في ماليزيا وتايلاند وأرمينيا.

وأكدت الخزانة الأميركية أنه بالإضافة إلى نقل الأسلحة والمقاتلين في الحرس الثوري الإيراني، تم استخدام مطار "ماهان" من قبل الحرس الثوري في مارس 2019 لنقل جثث المقاتلين الذين قضوا في القتال في سوريا إلى عدة مطارات في إيران.

وشركة "ماهان" التابعة للحرس الثوري الإيراني، كانت قد اتُهمت بنقل السلاح من إيران إلى ميليشيات حزب الله اللبناني وميليشيات الحوثي في اليمن وقوات النظام السوري.

وكانت جماعة الحوثي -ذراع إيران في اليمن- وقعت مع طهران اتفاقا عقب انقلابها المسلح ومنحت بموجبه شركة (ماهان إير) الإيرانية حق تسيير 14 رحلة أسبوعيا بين طهران وصنعاء، ودشنت الشركة الايرانية رحلاتها مطلع مارس 2015 بواقع رحلتين يوميا.

ووجهت السلطة اليمنية الشرعية اتهاما لطهران بانها استغلت تلك الرحلات لنقل اسلحة لدعم ميليشيا الانقلاب الحوثية.