التجارة العالمية تحذر: الصين يمكنها فرق عقوبات تعويضية على واشنطن بقيمة 3 مليار 

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 2 نوفمبر 2019

الخليج 365

قالت لجنة بمنظمة التجارة العالمية، أمس الجمعة، إن الصين لها الحق في أن تفرض عقوبات تعويضية على واردات من الولايات المتحدة بقيمة 3.579 مليار دولار سنويا بسبب فشل واشنطن في إلغاء رسوم لمكافحة الإغراق.. وهو تقريبا نصف المبلغ الذي سعت إليه بكين.

ووفقا لرويترز، جاء القرار بينما يحاول أكبر اقتصادين في العالم إتمام "المرحلة الأولى" من اتفاق للتجارة.

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وتخوض الصين والولايات المتحدة منذ العام الماضي مواجهة تجارية، تتمثل في تبادل فرض رسوم جمركية على سلع تتجاوز قيمتها 360 مليار دولار من التبادل التجاري بين البلدين.

وقال لاري كودلو، المستشار الاقتصادي للبيت الأبيض، إن الرئيس دونالد ترامب ومفاوضين أمريكيين "متفائلون جدا" بشأن إبرام الاتفاق.

وفي حكم لمنظمة التجارة العالمية، قالت لجنة تحكيم من 3 أعضاء إن مصدرين صينيين عانوا خسائر في التجارة بقيمة 3.579 مليار دولار سنويا.

ويمكن للصين الآن أيضا أن تطلب من هيئة تسوية المنازعات بالمنظمة ضوءا أخضر لفرض رسوم جمركية انتقامية على بضائع أمريكية مستوردة بالقيمة نفسها كل عام.