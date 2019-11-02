مقتل عميد بالجيش الفرنسي في مالي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 2 نوفمبر 2019

الخليج 365 ـ متابعات

أعلنت الرئاسة الفرنسية، اليوم السبت، مقتل جندي فرنسي بانفجار ضرب سيارته في مالي.

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وقال الإليزيه في بيان إن "العميد رونان بونتو لقي مصرعه بعد انفجار عبوة ناسفة أثناء مرور سيارته خلال عملية في مالي".

من ناحية أخرى ارتفعت حصيلة ضحايا هجوم مسلح استهدف الليلة الماضية موقعًا للجيش المالي بمقاطعة ميناكا إلى 49 قتيلا، علاوة على وقوع أضرار مادية كبيرة بالموقع.

وأفاد بيان صادر عن الجيش المالي، ظهر اليوم السبت، بأن "حصيلة الهجوم على موقع عسكري في شمال البلاد ارتفعت إلى 49 قتيلا وثلاثة مصابين، فيما عثر على 20 شخصًا نجوا من الهجوم"، لافتا إلى أن الهجوم أوقع خسائر مادية كبيرة.

وكان الجيش المالي أعلن، في بيان الليلة الماضية، مقتل 15 جنديا ماليا وإصابة آخرين صيب آخرون، اليوم الجمعة، "بهجوم إرهابي استهدف موقعا عسكريا في بلدة انديليمان (بمقاطعة ميناكا) بشمال البلاد"، ولفت إلى أن "هذه الحصيلة غير نهائية" وأنه قد تم إرسال تعزيزات إلى موقع الهجوم.