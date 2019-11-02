شكرا لقرائتكم خبر عن آلاف اللبنانيين يتظاهرون في طرابلس ضد الطبقة السياسية والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - أ ف ب (طرابلس)
احتشد آلاف المتظاهرين اللبنانيين مساء اليوم (السبت) في مدينة طرابلس، كبرى مدن شمال لبنان، بعد أن قدموا من مناطق لبنانية عدة في استمرار للحراك الاحتجاجي ضد الطبقة السياسية والفساد، وفق ما أفادت مراسلة لوكالة فرانس برس.
ومنذ 17 أكتوبر، تشهد البلاد احتجاجات غير مسبوقة عمّت كل المناطق اللبنانية مطالبة برحيل الطبقة السياسية برمّتها.
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