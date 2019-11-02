شكرا لقرائتكم خبر عن «داعش» يتبنى الهجوم الإرهابي في مالي والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - الوكالات (القاهرة)

ذكرت وكالة أنباء أعماق التابعة لتنظيم داعش الإرهابي اليوم (السبت) أن التنظيم أعلن مسؤوليته عن هجوم في شمال شرق مالي أودى بحياة 53 جنديا على الأقل لكنها لم تقدم أدلة.

وقالت حكومة مالي إن الجنود ومدنياً واحداً قتلوا في هجوم على موقع عسكري في شمال البلاد في واحد من أشد الضربات ضد الجيش في التاريخ الحديث.