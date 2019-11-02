شكرا لقرائتكم خبر عن قوات أمريكية تغادر سورية إلى العراق والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة) أفادت وكالة أنباء النظام السوري بمغادرة 55 شاحنة عسكرية تابعة للقوات الأمريكية، اليوم (السبت)، الأراضي السورية إلى العراق. وأوضحت الوكالة أن 55 شاحنة محملة بآليات عسكرية وتجهيزات أمريكية غادرت سورية من معبر الوليد إلى العراق.



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