شكرا لقرائتكم خبر عن «تويتر» تغلق حساب «المنار» التابعة لحزب الله والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة)

أغلقت إدارة شركة «تويتر»، السبت، حساب قناة المنار الرسمي التابعة لميليشيا حزب الله اللبناني، حسب ما ذكره موقع العربية نت.

وقالت الشركة، إن الإغلاق تم بسبب ارتكاب القناة محظورات وعدم الالتزام بقواعد النشر.

من جهته، علّق متحدث باسم «تويتر» على الأمر لوكالة فرانس برس بالقول، إنه «لا مكان في تويتر للمنظمات الإرهابية غير القانونية وللتطرف العنيف. لدينا تاريخ طويل في اتخاذ إجراءات إنفاذ قوية، بواسطة آلية تجمع بين الناس والشراكات والتكنولوجيا»، بدون أن يضيف مزيداً من التفاصيل.

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كما طال هذا الحظر حساب القناة الأساسي باللغة العربية، وباللغات الفرنسية والإنجليزية والإسبانية.

إلى ذلك، شمل الإيقاف حسابات الأخبار والبرامج.

وعند محاولة الدخول لحساب القناة في «تويتر» يظهر أن «الحساب معلق».

وكان عدد من النواب الأمريكيين أملهوا الرئيس التنفيذي لتويتر، جاك دورسي، حتى الأول من نوفمبر لإزالة جميع المحتويات التابعة لمنظمات إرهابية والأشخاص المرتبطين بها، بما في ذلك حماس وحزب الله.

وأدرجت الولايات المتحدة حزب الله على قائمة المنظمات الإرهابية عام 1997. ومنذ تولي دونالد ترمب رئاسة الولايات المتحدة ازدادت العقوبات الأمريكية المفروضة على حزب الله.