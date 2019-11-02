شكرا لقرائتكم خبر عن 5 مرشحين يخوضون انتخابات الرئاسة الجزائرية والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - رويترز (الجزائر)

قال رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات في الجزائر اليوم (السبت) إن خمسة مرشحين، من بينهم رئيسا وزراء سابقان، سيخوضون انتخابات الرئاسة الشهر المقبل وسط احتجاجات حاشدة ترفض الاقتراع.

وكررت السلطات القول إن الانتخابات المقرر لها 12 ديسمبر هي الوسيلة الوحيدة للخروج من أزمة تشهدها البلاد منذ استقالة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة في أبريل تحت ضغط المحتجين.

والمرشحون الخمسة هم رئيسا الوزراء السابقان عبد المجيد تبون وعلي بن فليس، ووزير الثقافة السابق عز الدين ميهوبي، ووزير السياحة السابق عبد القادر بن قرينة، وعبد العزيز بلعيد رئيس حزب جبهة المستقبل.