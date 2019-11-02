شكرا لقرائتكم خبر عن تظاهرات كردية في باريس للمطالبة بفرض عقوبات على تركيا والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أ ف ب (باريس)

تظاهر مئات من الأكراد ومؤيديهم اليوم (السبت) في العاصمة الفرنسية باريس دعماً لأكراد سورية، مطالبين الدول الأوروبية بفرض «عقوبات ملموسة» على تركيا لكف يدها في شمال شرق سورية.

وواكبت المتظاهرين الذين قدر المنظمون عددهم بخمسة آلاف، فرقة عزفت الموسيقى الكردية التقليدية. وتجمع المشاركون بهدوء في ساحة الجمهورية بوسط باريس.

وشنت تركيا الشهر الماضي هجوماً في شمال شرق سورية على وحدات حماية الشعب الكردية التي تصنفها بالإرهابية رغم انها كانت حليفاً رئيسياً للدول الغربية في التصدي لتنظيم داعش الإرهابي.