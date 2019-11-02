شكرا لقرائتكم فيديو صادم.. لحظة قنص شاب فلسطيني أعزل برصاص إسرائيلي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
نشر ناشطون على وسائل التواصل الإجتماعي، فيديو يبدو أنه تم توثيقه من قبل جنود الجيش الإسرائيلي و هم يطلقون النار على شاب اعزل، قرب حاجز الزعيّم شرق القدس.
الفيديو الذي تم تسريبه اليوم السبت، تم تصويره منذ عام ونصف ويظهر الشاب الفلسطيني وهو أعزل ويرفع يديه ويحمل حقيبته ويمشي للخروج من نفق ليتم اطلاق النار عليه فجأة من الخلف ويسقط على الأرض وتتعالى صرخاته.
وأفاد مراسل "العربية"، أن الجيش قام بمعاقبة مطلق النار بحسب زعمهم، موضحاً أن إطلاق النار كان لغرض التسلية، وأن الرصاص لم يكن طلقة حية و إنما رصاصة مطاطية.
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