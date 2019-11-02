لفتت وزيرة ​الطاقة​ والمياه في حكومة ​تصريف الأعمال​ ​ندى بستاني​، في تصريح تلفزيوني، الى أنه "مرّت 3 سنوات على ولاية ​رئيس الجمهورية​ ​ميشال عون​ وأتينا الى بعبدا دعمًا للعهد وللتأكيد على كل ما تم القيام به وما سيتم القيام به في السنوات القادمة"، مشيرة الى "أنني أرسلت دفاتر شروط المعامل ​الجديدة​ للكهرباء الى دائرة المناقصات قبل سقوط ​الحكومة​ وهي باستطاعتها القيام بعملها الى حين حاجتها لقرار في ​مجلس الوزراء​".

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كانت هذه تفاصيل خبر بستاني: أرسلت دفاتر شروط المعامل الجديدة للكهرباء الى دائرة المناقصات قبل سقوط الحكومة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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