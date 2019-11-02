أسود: الرئيس عون مرجعنا ولن نترك البلد للمافيات والزعران

اكد عضو تكتل "​لبنان القوي​" النائب ​زياد أسود​ في تصريح له خلال مشاركته في التحرك الذي ينظمه ​التيار الوطني الحر​ على ​طريق القصر الجمهوري​ ان "هناك عدة رسائل من وجودنا في ​بعبدا​ ونريد القول بأن مرجعنا وقائدنا موجود في بعبدا وكل من يشكك نقول له لن نتخلى عن عون ولن نترك البلد للمافيات والزعران"، مشددا على "اننا تعودنا على الصعاب مهما حاولوا تشويه صورتنا".

ولفت اسود الى انه "لا يمكن لاحد ان يلغينا واذا كانت الامور تعود لي كشخص فانا لا اعطي ثقتي لرئيس ​حكومة​ تصريف الاعمال ​سعد الحريري​ مجددا لان التجربة اثبتت انه يتخلف عن واجباته وارى انه استقال تحت الضغوط الخارجية".