درغام: قطع الطرق لن يثنينا عن إيصال صوتنا ولقاء عون لبنان

توجه عضو تكتل "​لبنان القوي​" النائب ​أسعد درغام​، إلى ​رئيس الجمهورية​ العماد ​ميشال عون​، بالقول: "غدا أهل الوفا ومن ​بيت الشعب​ سيكملون معك، لنؤكد أننا شعب مؤمن بقضيته الوطنية، و​قطع الطرق​ لن يثنينا عن ايصال صوتنا ولقاء عون لبنان".



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