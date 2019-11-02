ألان عون: يجب أن يكون الحل الحكومي جزءًا من تطلعات الناس

أكّد عضو تكتل "​لبنان القوي​" النائب ​آلان عون​، في تصريح تلفزيوني، أن "هناك استنفارًا عامًا للتيار الوطني الحر وجمهوره والمطلوب أن يأتي الناس غدًا الى طريق ​بيت الشعب​ تحت راية ​العلم اللبناني​ لأن غدّا سيتم توجيه صرخة شعب واحد حول ​رئيس الجمهورية​ ​ميشال عون​".

ولفت الى "أننا في ظل أزمة ويجب معالجة أسبابها كما يجب أن يكون الحل الحكومي جزءًا من تطلعات الناس وهذا يتطلب حد أدنى من التشاور قبل التكليف. أي خطوط عريضة نتفق عليها ستسهل عملية التكليف ولن تطيل عملية ​تصريف الأعمال​".

