بيار رفول: نتوجه غدا الى بيت الشعب لنقول للرئيس عون إننا نقف الى جانبه

أكّد مستشار ​رئيس الجمهورية​ ال​لبنان​ية للشؤون السياسية الوزير السابق ​بيار رفول​، في حديث تلفزيوني، "أننا سنذهب غدًا الى ​بيت الشعب​، وهو بيت لبناني، لا لندافع عن الجبل الجالس في ​بعبدا​ لأنه هو أب يدافع عن الجميع، بل لنقول له إننا الى جانبه وسنطالبه كلبنانيين بتحقيق ما قاله في الخطاب ونحن نعرف أنه رجل يفي بوعوده"، مشيرًا الى أنه "حصلت تسهيلات للتسريع في القيام بالإصلاحات وهنا دور الحراك في مواكبة ذلك من دون ​قطع الطرقات​".

ولفت رفول الى "أننا نخاف اليوم لأن هناك لعبة على الكيان اللبناني والقرار الحر في لبنان ولبنان الموحد وبعض الأشخاص يسعى الى تقسيم لبنان وشعبه"، مشددًا على أن "من صفات لبنان العظيم هو أن الشعب لم ينقسم بعد عام 1975 ومن يقول إن كلّ المسؤولين فاسدين يحمي الأزعر والحرامي. ​الثورة​ بدأت عفوية لكن مسارها تغير".

وشدد على أن "ما حصل هو ثورة الشعب ضد الفساد لبنلء دولة حديثة".