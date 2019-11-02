التحالف الدولي يعلن عن تدمير شبكة أنفاق لداعش شمالي العراق

أعلن ​التحالف الدولي​ لمحاربة "داعش" الذي تقوده ​الولايات المتحدة​ عن أنه "دمّر بالتعاون مع السلطات العراقية شبكة أنفاق يبلغ طولها نحو 400 متر وكهوف في ​محافظة نينوى​ يعتقد أنها استخدمت من قبل مسلحي "داعش" بمثابة مخبأ لهم"، مشيرًا إلى أن "ذلك يحرم المسلحين من إمكانية الاختباء والتخطيط لعملياتهم المستقبلية".



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