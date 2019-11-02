أكّد وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو أن "الحكومة العراقية يجب أن تستمع إلى المطالب المشروعة للشعب العراقي الذي خرج إلى الشوارع للتعبير عن رأيه"، مشيرًا الى أن "الولايات المتحدة الأميركية تدعم الشعب العراقي الذي يحتاج إلى مساءلة وعدالة بشكل حقيقي".
ولفت بومبيو الى "أنني متحمس للسفر إلى ألمانيا، حيث سألتقي بزعماء ألمان احتفالاً بمرور 30 عاماً على سقوط جدار برلين ونهاية الحرب الباردة"، مشددًا على "أننا نستمر في الوقوف مع حلفائنا وشركائنا من أجل الحرية والديمقراطية في جميع أنحاء العالم".
كانت هذه تفاصيل خبر بومبيو: ندعم الشعب العراقي وعلى الحكومة أن تستمع الى مطالبه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.