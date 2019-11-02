بومبيو: ندعم الشعب العراقي وعلى الحكومة أن تستمع الى مطالبه

أكّد وزير الخارجية الأميركي ​مايك بومبيو​ أن "​الحكومة العراقية​ يجب أن تستمع إلى المطالب المشروعة للشعب العراقي الذي خرج إلى الشوارع للتعبير عن رأيه"، مشيرًا الى أن "​الولايات المتحدة​ الأميركية تدعم الشعب العراقي الذي يحتاج إلى مساءلة وعدالة بشكل حقيقي".

ولفت بومبيو الى "أنني متحمس للسفر إلى ​ألمانيا​، حيث سألتقي بزعماء ألمان احتفالاً بمرور 30 عاماً على سقوط ​جدار برلين​ ونهاية ​الحرب الباردة​"، مشددًا على "أننا نستمر في الوقوف مع حلفائنا وشركائنا من أجل الحرية والديمقراطية في جميع أنحاء ​العالم​".