الحرس الثوري الإيراني: سبب مشاكل العراق بلا شك يعود إلى أميركا والسعودية

حمّل ​الحرس الثوري الإيراني​ ​الولايات المتحدة​ و​السعودية​ "المسؤولية عن المشاكل والاضطرابات المستمرة في ​العراق​ على خلفية ​الاحتجاجات​ الحاشدة التي رافقتها أعمال عنف متواصلة"، مشيرًا الى أن "على الشعب العراقي أن يعلم تمام العلم، أنه طالما توجد في البلاد سفارة أميركية، فإن المشاكل والمؤامرات سوف تبقى وسوف تستمر ​أميركا​ بتحريك مرتزقتها من المخدوعين وذلك لإشعال الفتن في العراق".

وتستمر في العراق منذ أوائل شهر تشرين الأول الماضي ​تظاهرات​ حاشدة مناهضة للسلطات، مترافقة بأعمال عنف أسفرت في الشهر الماضي عن مقتل نحو 250 شخصا، مع تواصل الاحتجاجات المطالبة باستقالة ​الحكومة​ وتشديد إجراءات ​مكافحة الفساد​ وتحسين الأوضاع الاقتصادية.

