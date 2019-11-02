الحرس الثوري الإيراني: سبب مشاكل العراق بلا شك يعود إلى أميركا والسعودية

حمّل الحرس الثوري الإيراني الولايات المتحدة والسعودية "المسؤولية عن المشاكل والاضطرابات المستمرة في العراق على خلفية الاحتجاجات الحاشدة التي رافقتها أعمال عنف متواصلة"، مشيرًا الى أن "على الشعب العراقي أن يعلم تمام العلم، أنه طالما توجد في البلاد سفارة أميركية، فإن المشاكل والمؤامرات سوف تبقى وسوف تستمر أميركا بتحريك مرتزقتها من المخدوعين وذلك لإشعال الفتن في العراق".
وتستمر في العراق منذ أوائل شهر تشرين الأول الماضي تظاهرات حاشدة مناهضة للسلطات، مترافقة بأعمال عنف أسفرت في الشهر الماضي عن مقتل نحو 250 شخصا، مع تواصل الاحتجاجات المطالبة باستقالة الحكومة وتشديد إجراءات مكافحة الفساد وتحسين الأوضاع الاقتصادية.
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