مقتل مسؤول في شرطة القوقاز وشقيقه بالرصاص في موسكو









اسماء السيد - موسكو: قتل مسؤول كبير في الاجهزة الامنية بالقوقاز الروسي وشقيقه بالرصاص السبت في أحد شوارع موسكو، وفق ما أفادت السلطات القضائية.

وقالت لجنة التحقيق في موسكو في بيان إن "مجهولا اطلق النار على شخصين في غرب العاصمة، أحدهما مدير مركز مكافحة التطرف في جمهورية انغوشيا".

وأضاف المصدر أن الضحيتين قضتا على الفور.

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ونقلت وكالة تاس الرسمية للانباء عن مصادر في الشرطة أن المسؤول اسمه ابراهيم الدياركييف والقتيل الثاني هو شقيقه.

وكان المسؤول نجا بداية كانون الثاني/يناير من اعتداء، إذ تعرضت سيارته لاطلاق نار على طريق بين الشيشان وانغوشيا، ما أسفر عن إصابة ثلاثة شرطيين كانوا في السيارة، وفق وكالات الانباء الروسية.

وانغوشيا جمهورية روسية في القوقاز تجاور الشيشان التي شهدت في تسعينات القرن الفائت وبداية الالفية الثالثة حربين بين موسكو ومتمردين انفصاليين باتوا لاحقا إسلاميين.

وتتبع مراكز مكافحة التطرف لوزارة الداخلية الروسية، وهي مكلفة خصوصا التصدي للارهاب في روسيا الاتحادية.