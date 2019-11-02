شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان تعقد 6 اجتماعات خلال هذا الأسبوع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت النائبة دينا عبد العزيز، عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن اللجنة تعقد هذا الأسبوع 6 اجتماعات لمناقشة عدة قضايا وموضوعات هامة من بينها مناقشة طلب الإحاطة المقدمة من النواب كلا فى دائرته.

واضافت لـ"الخليج 365" أن أبرز الموضوعات إزالة الاكشاك فى مصر القديمة، والرصف والإنارة غيرها من المشكلات الخاصة بجنوب سيناء، ومتابعة تنفيذ قرض تنمية الصعيد خصوصا فى محافظتى قنا وسوهاج، ومناقشة برنامج الإصلاح الإدارى للوحدات المحلية، وسياسات وزارة التنمية المحلية.

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وأشارت إلى أن الاجتماع الثانى يناقش عرض برامج ومشروعات الإصلاح الإدارى التى تقوم بها وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى ورؤيتها بشأن الإصلاح الإدارى للوحدات المحلية.