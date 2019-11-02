شكرا لقرائتكم خبر عن المعارضة القطرية تكشف سر الدعم القطرى للحوثيين لنشر الفوضى منذ عام 2000 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف موقع "قطريليكس"، التابع للمعارضة القطرية، كواليس الدعم الذى تقدمه قطر للحوثيين، مشيرا إلى أن تمسك أمير قطر تميم بن حمد بدعم الميليشيات الحوثية الإرهابية من أجل استمرار الضغط على المملكة العربية السعودية حيث يستغل الحوثيون الدعم القطري والإيراني من أجل تنفيذ عمليات إرهابية ضد السعودية.

وقال الموقع التابع للمعارضة القطرية، إن تميم بن حمد وفر دعما ماليا ضخما لعناصر ميليشيات الحوثي منذ عام 2000 حيث تم الاتفاق على تنفيذ مخطط تمرد من جانب الحوثيين على الحكومة الشرعية في اليمن عبر توفير المال اللازم لتنفيذ ذلك المخطط.

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وأوضح موقع قطريليكس، أن الديوان الأميري قدم دعما سريا إلى المعهد الديني الشيعي التابع لحسين بدر الدين في صعدة بواقع 50 ألف دولار شهريا منذ عام 2001 ثم تم رفعه إلى 100 ألف دولار كان يتم تسليمها إلى أحد كبار القادة في ميليشيات الحوثي ويدعى يحيى قاسم أبو عواضة.

وتابع الموقع التابع للمعارضة القطرية :"منذ ذلك الحين وبدأ الدعم والتنسيق مع المتمردين الحوثيين يأخذ منحى آخر ويتم تنفيذ المخططات وحياكتها من أجل استمرار اضطراب الأوضاع داخل اليمن بهدف خدمة التوجه الإيراني الذي سعى إلى تنفيذ ذلك المخطط أيضا حتى يستمر وجوده وسيطرته على اليمن لأطول فترة ممكنة ويصبح شوكة في ظهر المملكة العربية السعودية التي تشترك بحدود برية طويلة مع اليمن".

وقال موقع قطريليكس، إن قناة الجزيرة تلقت تعليمات بدعم ميليشيات الحوثي وعدم إظهارها على أنها ميليشيات إرهايبة واعتبارها أنها صوت للمعارضة داخل اليمن بهدف توفير غطاء إعلامي، وبالفعل تم تنفيذ ذلك مع توفير 500 مليون دولار دعم منذ تفعيل المقاطعة العربية من خلال مد الحوثيين بأسلحة ومعدات وأموال.