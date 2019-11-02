شكرا لقرائتكم خبر عن إكسترا نيوز: عائلة اردوغان تمتلك 370 مليار دولار في ثماني دول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استعرضت قناة "إكسترا نيوز" الفساد الذى يستشرى داخل عائلة رجب طيب أردوغان، والأموال التى تمتلكها فى 8 دول خارج تركيا من خلال عمليات تهريب الأموال المتورط فيها ابناء الرئيس التركى. وذكرت القناة فى تقرير لها أن وكالة الاستخبارات الأمريكية كشفت عن حجم الثروات التى يمتلكها أبناء وعائلة الرئيس التركى رجب طيب أردوغان، مؤكدة أن تلك الثروات باهظة للغاية. Advertisements وقالت القناة إن وكالة الاستخبارات الأمريكية أكدت أن عائلة أردوغان تمتلك 370 مليار دولار في ثماني دول، وهو ما يكشف حجم الفساد فى تركيا.

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