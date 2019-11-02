شكرا لقرائتكم خبر عن غدًا.. اجتماعان للشؤون الأفريقية إحداهما مع سفير غينيا الإستوائية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال النائب طارق رضوان، رئيس لجنة الشؤون الأفريقية بمجلس النواب، اللجنة ستعقد اجتماعان، غدا الأحد، مشيرا إلى أن الاجتماع الأول سيكون مع خوسيه إيسونو سفير جمهورية غينيا الاستوائية.
وأضاف رئيس لجنة الشؤون الأفريقية بمجلس النواب، فى بيان له، أن الاجتماع الثانى سيشهد عرض خطة وزارة الموارد المائية والري لدعم التعاون مع دول حوض النيل بحضور الدكتور محمد عبد العاطي وزير الري.
ويأتى لقاء اللجنة مع وزير الرى والموارد المائية، فى إطار سلسلة اللقاءات المتعددة منذ بداية دور الانعقاد الخامس والأخير (الحالى) من الفصل التشريعى الأول، مع سفراء الدول الأفريقية، لدى مصر، وسفراء الدول الأجنبية المتهمين بالشأن الأفريقى من جانب، وأيضا مع الوزراء والمسئولين المتخصصين من جانب آخر، للوقوف على خططهم لتعزيز التوجة نحو القاهرة السمراء.
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