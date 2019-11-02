شكرا لقرائتكم خبر عن بهاء أبو شقة يعلن إجراء انتخابات المكتب التنفيذى للوفد منتصف نوفمبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن المستشار بهاء أبو شقة رئيس حزب الوفد، عن إجراء انتخابات المكتب التنفيذى لحزب الوفد ، منتصف شهر نوفمبر لافتا إلى أن الوفد يعد واحدا من أعرق الأحزاب فى مصر والمنطقة كلها.

وقال أبو شقة لــ"الخليج 365" ان حزب الوفد قادر على المنافسة بقوة خلال الانتخابات البرلمانية المقبلة ويعد لها من الآن، لافتا إلى أن بيت الأمة يضم عدد هائل من الكوادر السياسية الفاعلة ويستطيع أن يكون رقما صعبا خلال الانتخابات المقبلة.

وقال رئيس حزب الوفد، أنه فى الوقت الذى يستعد فيه الوفد وبقوة للمشاركة فى أى استحقاق انتخابى قادم نجد انضمام عدد كبير من المواطنين للحزب وزيادة عدد العضويات إلى جانب انضمام عدد آخر من الشخصيات العامة مما يمنح بيت الأمة دفعة قوية خلال الانتخابات المقبلة.