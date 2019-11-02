شكرا لقرائتكم خبر عن شيخ الطريقة العزمية يكشف تفاصيل احتفالات الصوفية في المولد النبوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الشيخ علاء أبو العزائم، شيخ الطريقة العزمية ورئيس المجلس العالمي للطرق الصوفية، إن أبناء الطرق الصوفية، يواصلون خلال الأسبوع الجاري احتفالاتهم بالمولد النبوي الشريف، والتى ستستمر حتى السبت المقبل فى كل أنحاء مصر.

وأضاف شيخ الطريقة العزمية فى تصريح له أن الاحتفالات ستكون حاشدة فى جميع المناطق والمحافظات، والتأكيد على مواجهة الإرهاب والفكر المتطرف الذى تروج له التيارات الدينية التى تستهدف الدولة المصرية.

وتابع أن الاحتفال السبت المقبل سيضم الالاف المريدين، فى موكب يجوب عدد من المساجد ليلة مولد النبي الشريف، إضافة إلى إقامة حلقات ذكر ومدح لرسول الله، والتأكيد على سماحة الدين الإسلامي، ومواجهة كل الافكار المنحرفة التى يروج لها كل دعاة الجماعات الإرهابية.

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