غدًا.. فصل التيار الكهربائي عن 3 مناطق في كفر البطيخ بدمياط

محمد اسماعيل - القاهرة - دمياط - محمد إبراهيم:
أعلن قطاع الكهرباء بدمياط، فصل التيار عن 3 مناطق في محيط مغذي اللضامين التابع لهندسة كهرباء مركز كفر البطيخ، يوم غد الأحد من الثامنة صباحًا حتى الحادية عشر صباحًا.
وأوضح القطاع، في بيان صحفي، اليوم السبت، أن المناطق التي تتأثر بفصل التيار نتيجة أعمال الصيانة هي "الجعافرة والمطار وأبو ندا".
وأهابت الشركة بسكان هذه المناطق اتخاذ التدابير اللازمة حتى الانتهاء من أعمال الصيانة وعودة التيار.
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