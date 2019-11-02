محمد اسماعيل - القاهرة - مكسيكو سيتى - (أ ش أ): لقى شخصان مصرعهما جراء حرائق الغابات المندلعة بولاية (باخا كاليفورنيا) الواقعة شمال غرب المكسيك . وذكرت شبكة / ايه بى سي نيوز/ الاخبارية الامريكية الليلة ان البيان الصادر عن وزارة الامن وحماية المواطنين المكسيكية اوضح ان الحريقين اسفرا أيضا عن تدمير 35 منزلا فى الولاية المتاخمة لولاية كاليفورنيا الامريكية . تجدر الاشارة الى ان ولاية كاليفورنيا الامريكية عانت مؤخرا ايضا من حرائق الغابات الهائلة التى ساعد على انتشارها نشاط الرياح والجفاف .

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مقتل شخصين وتدمير 35 منزلا بسبب حرائق الغابات شمال غرب المكسيك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.