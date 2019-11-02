روحاني يرسل نص "مبادرة هرمز للسلام" لقادة دول التعاون الخليجي

أعلنت الخارجية الإيرانية، أن الرئيس الإيراني حسن روحاني أرسل النص الكامل لما يعرف بـ"مبادرة هرمز للسلام" - التي أطلقها والمتعلقة بتأمين الملاحة البحرية في المنطقة - إلى قادة دول مجلس التعاون الخليجي. وقال المتحدث باسم الوزارة سيد عباس موسوي، في تصريحات صحفية، اليوم السبت، نقلتها وكالة أنباء "إرنا" الإيرانية - إن روحاني أرسل نص المبادرة لقادة دول مجلس التعاون الخليجي.

وأوضح أنه عقب طرح مبادرة هرمز للسلام من قبل الرئيس الإيراني خلال اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة هذا العام، قام روحاني بإرسال النص الكامل لهذه المبادرة إلى قادة الدول المشار لها؛ "داعيا إياهم إلى تضافر الجهود الجماعية في سياق تنفيذها".

واعتبر المتحدث الإيراني، أن تلك الخطوة تدل على جدية موقف بلاده "والأهمية التي توليها إلى دور الدول الإقليمية في تأمين وترسيخ الاستقرار داخل منطقة الخليج"، موضحا أن وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف من المنتظر أن يبعث قريبا رسالة بهذا الخصوص إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريس. الإيرانية - إن روحاني أرسل نص المبادرة لقادة دول مجلس التعاون الخليجي.وأوضح أنه عقب طرح مبادرة هرمز للسلام من قبل الرئيس الإيراني خلال اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة هذا العام، قام روحاني بإرسال النص الكامل لهذه المبادرة إلى قادة الدول المشار لها؛ "داعيا إياهم إلى تضافر الجهود الجماعية في سياق تنفيذها".واعتبر المتحدث الإيراني، أن تلك الخطوة تدل على جدية موقف بلاده "والأهمية التي توليها إلى دور الدول الإقليمية في تأمين وترسيخ الاستقرار داخل منطقة الخليج"، موضحا أن وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف من المنتظر أن يبعث قريبا رسالة بهذا الخصوص إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريس.

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