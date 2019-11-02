تشييع جنازة سيدة بريطانية في تابوت على شكل صندوق شاي

في تابوت مزيّن على هيئة صندوق الشاي، حُملت جثة إحدى مدمنات الشاي في منطقة ليسترشير وسط انجلترا إلى مثواها الأخير، بناء على وصيتها.

وكانت تينا واطسون، 73 عامًا، قد أوصت ابنتها قبل موتها، بأنها لا تريد أن تُحمل في تابوت عادي، وإنما في صندوق يشبه صندوق الشاي، حسبما ذكرت صحيفة (مترو) البريطانية.

وتقول ديبس دونوفان إن أمها كانت تحتسي نحو

30 إلى 40 كوبًا من الشاي يوميًا، وتوفيت الأم جرّاء أزمة قلبية.ونُفذت وصية الأم على النحو الذي أرادت يوم أمس الجمعة، حين شاهد المشيعون سيارة الموتى مقبلة عليهم تحمل تابوتًا أحمر اللون مُزّينا باسم إحدى أشهر ماركات الشاي في بريطانيا منذ عام 1903.وروت الابنة أنها كانت ذات مساء تجلس مع أمها وزجها حين أوصتها الأم بالتابوت الذي ترغب به.وتقول ديبس إن أمها كانت دائما مبتهجة رغم مرورها بأزمات صحية بعد إصابتها بالسرطان وبتْر ساقيها قبل 14 عامًا من وفاتها.وقال متعهد الدفن، بول بيندر، إنه كان مشهدًا غير مألوف لكننا كنا سعداء بأنْ نفذنا وصية المتوفاة.وقالت الابنة: "أتخيل أمي تطل علينا من تابوتها وتدخل في دوامة من الضحك، أما أنا فسأذهب إلى المنزل وأضع الغلاية على الموقد وأعد كوبا من الشاي لأمي".