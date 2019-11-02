فرنسا تعيد 31 مهاجرًا باكستانيًا إلى إيطاليا

قامت السلطات الفرنسية بتسليم 31 مهاجرًا باكستانيًا إلى السلطات الإيطالية بعد ضبطهم مؤخرًا داخل شاحنة للبضائع أثناء محاولة للهجرة غير الشرعية إلى فرنسا.
وذكرت قناة "جيو نيوز" الباكستانية في نشرتها باللغة الإنجليزيةأن السلطات الفرنسية ألقت القبض على سائق الشاحنة - الذي يحمل الجنسية الباكستانية أيضًا - مشيرة إلى أنه تم القبض على هؤلاء المهاجرين أثناء حملة روتينية على أحد الطرق السريعة الواقعة جنوبي البلاد بالقرب من حدود إيطاليا.
وأوضحت "جيو نيوز" أن السلطات الفرنسية قامت بتسليم هؤلاء المهاجرين إلى السلطات الإيطالية بوصفها الجهة التي جاؤوا منها طبقًا للقواعد المطبقة بشأن التعامل مع الهجرة غير الشرعية.
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