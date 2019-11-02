رئيس وزراء باكستان يرفض الاستقالة خضوعًا لضغوط المتظاهرين

أكد رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان رفضه الخضوع للضغوط التى يمارسها أنصار حزب "جمعية علماء الإسلام"، التي تطالب باستقالته من منصبه. وذكر راديو (صوت أمريكا) - في نشرته الليلة باللغة الإنجليزية - أن عشرات الآلاف من أنصار حزب "جمعية علماء الاسلام " يواصلون الاعتصام فى قلب العاصمة " اسلام آباد " للمطالبة باقالة عمران خان من منصبه ، فيما دفعت السلطات الباكستانية باعداد من سيارات البضائع بالقرب من المنطقة الحمراء التى يوجد بها مقر اقامة خان ومكاتب الحكومة والسفارات الاجنبية فى اطار تعزيز الاجراءات الامنية.

من جانبه ، منح مولانا فضل الله زعيم حزب " جمعية علماء الإسلام " رئيس الوزراء مهلة تنتهى مساء غد الأحد للاستقالة من منصبه بسبب المشاكل الاقتصادية فى باكستان .وقال فضل الرحمن انه ربما يجبر عمران خان على الاستقالة من خلال دفع انصاره الى تنظيم مسيرة حاشدة فى المنطقة الحمراء .

وناشد فضل الرحمن الجيش الباكستانى بعدم الانحياز إلى جانب عمران خان ، مؤكدًا أن المشاركين فى المسيرة بمقدورهم اقتحام منزل عمران خان واعتقاله حال رفضه الاستقالة فى المهلة المحددة . خان من منصبه ، فيما دفعت السلطات الباكستانية باعداد من سيارات البضائع بالقرب من المنطقة الحمراء التى يوجد بها مقر اقامة خان ومكاتب الحكومة والسفارات الاجنبية فى اطار تعزيز الاجراءات الامنية.من جانبه ، منح مولانا فضل الله زعيم حزب " جمعية علماء الإسلام " رئيس الوزراء مهلة تنتهى مساء غد الأحد للاستقالة من منصبه بسبب المشاكل الاقتصادية فى باكستان .وقال فضل الرحمن انه ربما يجبر عمران خان على الاستقالة من خلال دفع انصاره الى تنظيم مسيرة حاشدة فى المنطقة الحمراء .وناشد فضل الرحمن الجيش الباكستانى بعدم الانحياز إلى جانب عمران خان ، مؤكدًا أن المشاركين فى المسيرة بمقدورهم اقتحام منزل عمران خان واعتقاله حال رفضه الاستقالة فى المهلة المحددة .

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