توقيع الاتفاق بين الشرعية والانتقالي الجنوبي الثلاثاء



أعلن مسؤولون سعوديون ويمنيون أمس أن الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا والمجلس الانتقالي الجنوبي سيوقعان في الخامس من نوفمبر اتفاقا تم التوصل إليه برعاية الرياض لإنهاء النزاع بين الطرفين، وكتب وزير الإعلام اليمني معمر الأرياني في تغريدة على تويتر أن توقيع «اتفاق الرياض» رسميا سيتم في السعودية بحضور ولي العهد الأمير محمد بن سلمان والرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، فيما كتب من جهته، السفير السعودي في اليمن محمد آل جابر أن ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان أيضاً سيحضر توقيع الاتفاق. وذكر مسؤولون ووسائل إعلام محلية أن الحكومة ستتمركز في عدن مجددا برعاية رئيس الوزراء معين سعيد، من أجل إعادة إطلاق مؤسسات الدولة، فيما ستضمن لجنة مشتركة يشرف عليها التحالف العسكري الذي تقوده السعودية تطبيق الاتفاق.

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