العراق يدعو إلى احترام سيادته واشتباكات في البصرة

احترام السيادة
وأضافت الخارجية - تعليقاً على ردود الأفعال التي صدرت عن الجهات الأجنبية بخصوص الوضع الراهن في العراق - أن الحكومة العراقية تدعو جميع الأطراف إلى ضرورة الالتزام بمبدأ احترام السيادة، وعدم التدخل في الشأن الداخلي العراقي، يأتي موقف الخارجية بعد أن شدد المرجع الديني الأعلى في العراق علي السيستاني، في خطبة الجمعة من كربلاء، على أن الإصلاح في العراق يعود لما يختاره الشعب العراقي وليس لجهة معينة.
تطورات ميدانية
على صعيد الميداني، شهدت العاصمة العراقية ليلة من العنف بين القوات الأمنية والمتظاهرين الذين يطالبون بـ"إسقاط النظام"، بينما أصيب العشرات بجروح ليل الجمعة السبت، خلال مواجهات على جسر الجمهورية الذي يصل التحرير بالمنطقة الخضراء، وجسر السنك الموازي له.
ووفقاً لمصادر طبية وأمنية، قتل سبعة متظاهرين على الأقل في بغداد، بعضهم بقنابل الغاز المسيل للدموع التي يبلغ وزنها 10 أضعاف وزن عبوات الغاز المسيل للدموع التي تُستخدم بالعادة وتطلقها الشرطة بشكل أفقي. وقتل شخص آخر في الناصرية بجنوب البلاد، برصاص حراس مقر مسؤول محلي.
ووقعت، أمس، اشتباكات عنيفة بين محتجين عراقيين وقوات الأمن في مدينة البصرة بعد أن أغلق المتظاهرون الطرق المؤدية إلى ميناء أم القصر، وإحراق إطارات، وإقامة حواجز خرسانية بدافع الغضب من سعي قوات مكافحة الشغب لتفريقهم بالقوة.
وأفادت مفوضية حقوق الإنسان بوقوع 120 جريحا بين المحتجين في البصرة، يرقدون في مستشفى أم قصر بسبب استخدام الغازات المسيلة للدموع من قبل القوات الأمنية، وبصورة مباشرة تجاه المتظاهرين وإطلاق الرصاص الحي لتفريقهم.
تطورات في المشهد العراقي مع استمرار التظاهر
- العراق يدعو إلى احترام سيادته وعدم التدخل في شؤونه
- مقتل سبعة متظاهرين على الأقل في بغداد بقنابل الغاز
- اشتباكات عنيفة بين محتجين وقوات الأمن في البصرة
- مفوضية حقوق الإنسان تؤكد جرح 120 في البصرة
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