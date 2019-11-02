قرقاش: الدور العربي في دعم السودان ضروري

أبوظبي (الاتحاد) أكد معالي الدكتور أنور قرقاش، وزير الدولة للشؤون الخارجية، أن العلاقات مع السودان تاريخية، وأن الدور العربي في دعم السودان في ظروفه الحالية ضروري، معرباً في الوقت نفسه عن الأسف لتناول أمين عام الحزب الشيوعي السوداني السلبي للدور الإماراتي والسعودي في دعم الاستقرار والانتقال السلمي في السودان، مؤكداً أن مثل هذا الطرح ينطلق من مفاهيم إيديولوجية قديمة مرتبطة بحزبه. وقال معاليه في تغريدة على حسابه بموقع «تويتر»: «كلمة أمين عام الحزب الشيوعي السوداني وتناوله السلبي للدور الإماراتي والسعودي في دعم الاستقرار والانتقال السلمي في السودان مؤسف، ولعلها انطلقت من مفاهيم إيديولوجية قديمة مرتبطة بحزبه. علاقتنا بالخرطوم تاريخية والدور العربي في دعم السودان في ظروفه الحالية ضروري».

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