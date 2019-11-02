إحباط هجوم إرهابي استهدف معسكراً للجيش في عدن

بسام عبدالسلام (عدن)

تمكنت قوات الأمن من إحباط هجوم إرهابي استهدف معسكراً في مديرية «دارسعد» شمال مدينة عدن.

وأفاد مصدر أمني لـ«الاتحاد» أن قوات الأمن أفشلت مخططاً إرهابياً كان يستهدف اقتحام أحد المعسكرات التي جرى تحريرها من سيطرة حزب «الإصلاح» في منطقة «اللحوم» الفاصلة بين عدن ولحج، مشيراً إلى أن المسلحين تسللوا من الجهة الصحراوية وخلف المزارع القريبة للمعسكر إلا أن القوات الأمنية تمكنت من رصد تحركاتهم ما أدى إلى اندلاع اشتباكات انتهت بفرار المهاجمين.

وأشارت المصادر إلى أن القوات الأمنية نشرت عدداً من دورياتها العسكرية في المزارع والمنطقة الصحراوية القريبة من المعسكر.

بدروه، أعلن قائد الحزام الأمني في عدن وضاح عمر عبدالعزيز، عن استعداد وجاهزية القوات الأمنية والعسكرية في المدينة لمواجهة أي تهديدات لميليشيات «الإخوان».

وقال قائد الحزام الأمني، إن «القوات سترد بقوة وحزم على كل المحاولات التي تسعى إلى زعزعة أمن واستقرار عدن»، موضحاً أن «القوات الأمنية والعسكرية لن تتأخر لحظة عن نداء الوطن وسيواصلون دورهم في إحباط كل مخططات ميليشيات الإخوان».

وأكد عبدالعزيز أن المحاولات الفاشلة من قبل «الإخوان» تؤكد التخبط الذين تعيشه ميليشياتهم في هذه المرحلة، داعياً كل المغرر بهم في صفوف القوات الأمنية والعسكرية الموالية للإصلاح إلى العودة إلى أهاليهم والوقوف معهم من أجل التصدي لمخطط التخريب والتدمير التي يستهدف عدن والمحافظات المحررة.

من جهة أخرى، واصلت ميليشيات حزب «الإصلاح الإخواني» الدفع بمزيد من التعزيزات العسكرية إلى مناطق سيطرتها في محافظة أبين، وسط أنباء عن اشتباكات داخلية شهدتها معسكراتها وخلفت قتلى وجرحى من عناصرهم المسلحة.