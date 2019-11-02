برزاني يرفض زيارة تركيا تضامناً مع سوريا

باسل الخطيب (أربيل) عزت حكومة إقليم كردستان العراق، أمس، امتناع رئيسها، مسرور بارزاني، عن تلبية دعوة رسمية لزيارة تركيا إلى عدوانها على مناطق شمال شرق سوريا.

وقال مصدر حكومي مسؤول، في بيان: «إن مسرور بارزاني، رئيس الحكومة تسلم دعوات من دول عدة لزيارتها بينها تركيا، إلا أنه لم يتم تحديد أي موعد لزيارة تركيا»، لافتاً إلى أن سبب عدم زيارة بارزاني لتركيا هو «العدوان التركي على غربي كردستان».

وتشهد مناطق إقليم كردستان حملة مقاطعة متصاعدة للمنتجات التركية احتجاجاً على غزوها مناطق شمال شرق سوريا.

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