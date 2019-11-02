فرنسا تعثر على عشرات المهاجرين داخل شاحنة

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أعلنت النيابة العامة في فرنسا، السبت، العثور على 31 مهاجرا من باكستان مخبئين في شاحنة، جنوبي البلد الأوروبي، وهو ما يعيد إلى الأذهان نهاية مأساوية لشاحنة مماثلة في بريطانيا.

وقالت النيابة العامة، إن السائق الذي جرى توقيفه ينحدر أيضا من باكستان، وفق ما نقلت فرانس برس.

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وتأتي هذه الأنباء بعد العثور على جثث 39 شخصا يعتقد أنهم فيتناميون، داخل شاحنة تبريد في بريطانيا، الشهر الماضي. وكشف ذلك مخاطر طرق الهجرة غير الشرعية إلى أوروبا.

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وعثر على مجموعة المهاجرين الباكستانيين خلال عملية تفتيش روتينية، على طريق سريع قرب الحدود الإيطالية، الجمعة، وفق المدعين الفرنسيين.

وتم تسليم المهاجرين، ومن بينهم ثلاثة مراهقين، إلى السلطات الإيطالية عملا بقواعد الهجرة. وقال مكتب النيابة العامة في نيس، جنوبي شرق فرنسا “سنحاول معرفة إمكان التوصل إلى شبكة كما نفعل في مثل هذه الحالات”.