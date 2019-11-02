كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الجيش العراقي يصدر قراراً جديداً بشأن حظر التجوال في بغداد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قام الجيش العراقي، مساء اليوم السبت، بتقليص حظر التجوال المفروض على العاصمة العراقية "بغداد" منذ أيام على خلفية الاحتجاجات المستمرة منذ مطلع الشهر الماضي، للمطالبة باستقالة حكومة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي ومحاربة الفساد.

وجاء في بيان "عمليات بغداد" أن "حظر التجوال سيكون الساعة الثانية بعد منتصف الليل إلى الساعة السادسة صباحا وحتى إشعار آخر، بدلا من التوقيت السابق، الذي يبدأ من الساعة الثانية عشر ليلا".

وأضافت أن "ذلك من أجل إتاحة الوقت لعودة المتظاهرين إلى منازلهم وإدامة متطلبات الحياة اليومية في بغداد".

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هذا وقتل شخص وأصيب 91 آخرون خلال تظاهرات بغداد، اليوم، ومنذ الأول من أكتوبر الماضي، قتل 260 شخصاً خلال التظاهرات وأعمال العنف في العراق، بحسب أرقام المفوضية العليا لحقوق الإنسان. وآخر حصيلة نشرت كانت السبت. ونشرت منظمة العفو الدولية مؤخرا تقريرا أفاد باستخدام الأمن لقنابل الغاز المسيل للدموع التي يبلغ وزنها 10 أضعاف وزن عبوات الغاز المسيل للدموع التي تُستخدم بالعادة، وتطلقها الشرطة بشكل أفقي، الأمر الذي يسفر عن |أقصى قدر ممكن من الإصابات المروعة والقتل".