كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الخارجية الأمريكية: إيران لا تزال الراعي الأول للإرهاب (فيديو) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف تقرير سنوي صادر عن وزارة الخارجية الأمريكية، أن إيران لا تزال الراعي الأول للإرهاب في العالم.

وبحسب ما نشرته قناة مداد نيوز، أكد التقرير أن إيران أنفقت على ميليشياتها في 2018 ما يقارب المليار دولار.

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وأوضح منسق شؤون مكافحة الإرهاب في وزارة الخارجية الأمريكية، أن إيران دعمت تنظيميا وماليا واستراتيجيا ميليشيات تابعة لها في المنطقة وتم توزيع الأموال عبر ميليشيا فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني.

وشاركت إيران في خطط إرهابية في جميع أنحاء العالم خاصة في أوروبا، كما استمرت بالسماح لتنظيم القاعدة بالعمل في إيران وتيسير شبكته المالية والتي ترسل المقاتلين والأموال إلى مناطق الصراع في أفغانستان وسوريا ووفّرت ملاذاً لأعضاء القاعدة المقيمين في إيران.