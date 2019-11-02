كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر العثور على 3 جثث بعد تحطم مروحية كورية جنوبية قرب الجزر المتنازع عليها والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

عثر رجال الإنقاذ الكوريون الجنوبيون على ثلاث جثث يعتقد أنها من بين سبعة أشخاص فقدوا، وقال مسؤولون، اليوم السبت، إن مروحيتهم تحطمت في البحر بعد وقت قصير من إقلاعها من الجزر المتنازع عليها مع اليابان.

كانت المروحية قد التقطت للتو صيادًا مصابًا من دوكدو، المعروفة باسم تاكيشيما في اليابان، عندما سقطت مساء الخميس.

وذكر ممثل لخفر السواحل للصحفيين، أنه عثر على جثة واحدة داخل المروحية الواقعة على عمق 72 مترا (240 قدما) على بعد 600 متر جنوب الجزر بينما عثر على الجثتين الاخريين في المياه القريبة.

وقال الممثل، إن المروحية المحطمة - التي أنقذت رجال الإنقاذ يوم الجمعة - سقطت رأسًا على عقب في قاع البحر، مضيفًا، أن ذيلها قد انقطع وعثر عليها على بعد 110 متر.

وأوضح، أنه لم يتسن بعد تحديد الجثث الثلاث، مشيرًا إلى أن عملية البحث جارية لاستعادتها والعثور على الجثث الأربع الأخرى التي ما زالت مفقودة.

تم العثور على الجثث بواسطة غواصة غير مأهولة، على الرغم من أن الغواصين سيحاولون استردادها يدويًا خوفًا من أن يؤدي استخدام غواصة "الروبوت الآلية" إلى إتلاف البقايا.

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وأردف المسؤول: "سنبذل قصارى جهدنا حتى النهاية لإعادة المفقودين إلى عائلاتهم".

تم تعبئة السفن والغواصين من وزارة الدفاع وأعضاء الوكالة الوطنية لمكافحة الحرائق والمتطوعين المدنيين لعملية البحث، على حد قول السلطات.

المروحية المحطمة، هي طائرة يوروكوبتر EC225، مصنوعة من قبل شركة الطيران الأوروبية إيرباص.

كان الأشخاص السبعة الذين كانوا على متنها خمسة عمال إنقاذ، والصياد ومدني.

سيطرت سيول على الجزر في بحر اليابان - أو البحر الشرقي - منذ العام 1945، عندما انتهى حكم طوكيو الاستعماري الوحشي في شبه الجزيرة، بينما لا تزال اليابان تدعي السيادة على الجزر.

وقالت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء، إن خفر السواحل الكوري الجنوبي وزوارق خاصة مشطت المنطقة بحثا عن ناجين، في حين أرسلت وزارة الدفاع أيضا سفنا وطائرات وغواصين للمساعدة في عملية الإنقاذ.

وأفاد مسؤول بإدارة الإطفاء بأن الطائرة الهليكوبتر، التي كانت تقل مريضا إلى مستشفى في البر الرئيسي لكوريا الجنوبية، سقطت بعد قليل من إقلاعها من دوكدو.