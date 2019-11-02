كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. "تويتر" يغلق حساب القناة الرسمية لـ"حزب الله" اللبناني والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت إدارة شركة موقع التديونات القصيرة "تويتر"، مساء اليوم السبت، إغلاق حساب قناة "المنار" الرسمية التابعة لميليشيا حزب الله اللبناني، موضحة أن "الإغلاق تم بسبب مخالفة قواعد تويتر".

كما حظرت معظم الصفحات الخاصة بها، التي تنشط على شبكة تويتر، وفق مواقع لبنانية محلية.

هذا وشمل الإيقاف كل حسابات الأخبار ومعظم حسابات البرامج.

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